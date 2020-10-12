В Екатеринбурге молодой человек разбил об голову друга три бутылки с коньяком

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В Екатеринбурге в микрорайоне Академический в ночь с 12 на 13 октября в результате застолья подрались два друга. В ход шли пустые бутылки из-под коньяка, который давние друзья уже выпили. Как выяснилось, пьяная перепалка произошла между двумя друзьями детства из-за случайно брошенного обидного слова. Друг 1999 года рождения разбил о голову другого такого же ни много ни мало три бутылки.На место выезжал экипаж ППСП, который доставил зачинщика драки в отдел полиции. Пострадавшему оказана медицинская помощь.Таких историй в службе бойцов ППСП масса. Так, в ту же ночь ночная смена группы немедленного реагирования ППСП началась динамично – с буйного гражданина. В магазине на улице Репина пьяный мужчина разбил бутылку пива, после чего выразил свое неудовольствие продавцам. На момент прибытия экипажа он уже был задержан сотрудниками ЧОПа, но почему-то по-прежнему спорил с продавцом.Как часто бывает в таких случаях, от личностей гражданин перешел к обобщениям на глобальном уровне, правда логику его понять было сложно.Сотрудники ЧОПа передали дебошира полицейским, которые, в свою очередь, доставили дебошира в отдел. Там выяснилось, что это – местный житель 1984 года рождения, ранее судимый.Следующий вызов – бытовая ссора, сын избил мать. Экипаж выезжает проверить поступившее сообщение. По прибытию на место дверь никто не открыл. Материал будет передан участковому.Таких заявок за смену бывает несколько. Следующий нарушитель распивает на улице алкоголь. При виде сотрудников полиции шаткой походкой пытается скрыться, Но силы его покидают, в конце концов он останавливается. Сотрудники полиции проверили мужчину по базе: буквально четыре дня назад он уже привлекался за распитие алкоголя. На коллекционера штрафов был составлен очередной протокол.