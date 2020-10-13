В Белоярке инспектор ДПС пойдет под суд за мошенничество

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В Белоярский районный суд Свердловской области поступило уголовное дело по обвинению инспектора ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Заречный» Анатолия Кошеля в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.Согласно обвинительного заключения, Кошель в апреле 2020 года при патрулировании территории Белоярского района, остановил автомобиль под управлением мужчины с целью проверки документов, которых у последнего не оказалось. При составлении протокола Кошель выявил у водителя признаки алкогольного опьянения, но результате проведенного освидетельствования прибором «Алкотектор», оно установлено не было.Кошель доставил мужчину в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но и тогда оно не было установлено, сообщает пресс-служба Белоярского райсуда.Скрыв результаты отрицательного результата, инспектор ДПС сообщил водителю ложную информацию о том, что он готов оказать ему содействие в дальнейшем прохождении медицинского освидетельствования и получения отрицательного результата за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.Опасаясь привлечения к административной ответственности, мужчина согласился на предложение и перевел деньги на счет банковской карты, указанной ему полицейским. Страж порядка был изобличен оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.Судебное заседание по данному делу назначено на 23 октября.Отметим, что в Белоярском райсуде также рассматривается уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД Ивана Скоморохова, который обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»).