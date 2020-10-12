В Екатеринбурге мужчина ранил ножом 17-летнего парня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

54-летнего уроженца Алапаевского района, проживающего в Екатеринбурге, обвиняют в покушении на убийство 17-летнего парня. Следственный отдел по Октябрьскому району СКР возбудил по данному факту уголовное дело.Согласно версии следствия, вчера днем мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с подростками, которые пришли сдать аккумулятор в приемный пункт. Молодые люди из-за ссоры не договорились о сдаче аккумулятора и пошли в другой пункт. Однако подозреваемый последовал за ними, вскоре между подростками и мужчиной вновь возникла ссора. Тогда он вооружился ножом и ранил 17-летнего юношу. Сейчас пострадавшему оказывается в больнице необходимая медицинская помощь.– Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента, а также конкретная роль каждого из его участников. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершённому преступлению, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь, – рассказали в СКР.