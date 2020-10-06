В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении девятиклассника, ученика гимназии №40 и его приятеля, студента одного из городских техникумов. Подростков подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.
По данным издания, подростки (одному 15 лет, второму 17) были задержаны сотрудниками ППСП на берегу Верх-Исетского пруда на прошлой неделе. При себе у них было более 40 свертков с мефедроном.
Инкриминируемая юным барыгам статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
По данным издания, подростки (одному 15 лет, второму 17) были задержаны сотрудниками ППСП на берегу Верх-Исетского пруда на прошлой неделе. При себе у них было более 40 свертков с мефедроном.
Инкриминируемая юным барыгам статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Иван Морозов © Вечерние ведомости
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