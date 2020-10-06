В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, избившему в лифте собаку
Криминал
Фото: скриншот видео / соцсети
В Екатеринбурге вынесен приговор Геннадию Вялкову, признанному виновным в избиении собачки Николь в лифте, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пнул собачку породы чихуа-хуа, так, что её забросило в кабину лифта. Далее он пнул Николь, от чего та застонала. В результате собака получила гематомы внутренней поверхности бедра справа, гематомы в области паха, контузию внутренних органов и гематомы брюшной стенки, которые расцениваются как увечья.
Подсудимому назначили 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пнул собачку породы чихуа-хуа, так, что её забросило в кабину лифта. Далее он пнул Николь, от чего та застонала. В результате собака получила гематомы внутренней поверхности бедра справа, гематомы в области паха, контузию внутренних органов и гематомы брюшной стенки, которые расцениваются как увечья.
Подсудимому назначили 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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