В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, избившему в лифте собаку

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен приговор Геннадию Вялкову, признанному виновным в избиении собачки Николь в лифте, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пнул собачку породы чихуа-хуа, так, что её забросило в кабину лифта. Далее он пнул Николь, от чего та застонала. В результате собака получила гематомы внутренней поверхности бедра справа, гематомы в области паха, контузию внутренних органов и гематомы брюшной стенки, которые расцениваются как увечья.Подсудимому назначили 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.