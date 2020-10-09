Свердловчанку, прятавшую дочь в шкафу, отправят на психиатрическую экспертизу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

37-летнюю жительницу Карпинска, которая прятала в течение полугода новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом, направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.– С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении подозреваемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, – сообщили в следственном комитете.По предварительным данным, подозреваемая периодически кормила новорожденную и даже научила старшего 13-летнего сына кормить ребенка в ее отсутствие.– Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка, – пояснили в пресс-службе.Сейчас выясняются причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Также будет дана правовая оценка действиям и возможному бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетних.Напомним, что жительница Карпинска в апреле родила дочку и около полугода прятала ее в сумке в шкафу. Ребенка случайно обнаружили знакомые женщины во время застолья. Они вызвали скорую помощь и полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых уточнил, что женщина в период беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью к врачам во время родов.Подозреваемая также воспитывает 13-летнего сына и трехлетнюю девочку. На учете в ПДН семья не состояла, жалоб от соседей поступало.