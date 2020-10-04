Мужчина с ножом напал на маму с дочкой в Екатеринбурге
Криминал
Накануне в Екатеринбурге мужчина, вооруженный ножом, напал на маму, гуляющую с ребенком. Инцидент произошел днем на улице Старых Большевиков, 75.
Как пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург», женщина гуляла со своей дочкой, примерно девяти лет, во дворе. В этот момент к ним подошел мужчина и ударил маму несколько раз ножом.
Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики оказали пострадавшей помощь. Как рассказали прохожие, из-за кровопотери женщина потеряла сознание, а ее дочь, увидевшая происходящее, начала заикаться.
– Сообщение о нанесении телесных повреждений женщине по адресу Старых Большевиков, 75 поступило сегодня в отдел полиции №14. По подозрению в данном противоправном деянии задержан супруг пострадавшей. Женщине оказана медицинская помощь, госпитализация ей не понадобилась. По факту инцидента проводится проверка, – рассказали в УМВД.
Как пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург», женщина гуляла со своей дочкой, примерно девяти лет, во дворе. В этот момент к ним подошел мужчина и ударил маму несколько раз ножом.
Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики оказали пострадавшей помощь. Как рассказали прохожие, из-за кровопотери женщина потеряла сознание, а ее дочь, увидевшая происходящее, начала заикаться.
– Сообщение о нанесении телесных повреждений женщине по адресу Старых Большевиков, 75 поступило сегодня в отдел полиции №14. По подозрению в данном противоправном деянии задержан супруг пострадавшей. Женщине оказана медицинская помощь, госпитализация ей не понадобилась. По факту инцидента проводится проверка, – рассказали в УМВД.
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