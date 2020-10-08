В ивдельской ИК-55 осужденные спрятали телефоны в рентгене

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ивдельской исправительной колонии №55 осужденные спрятали телефоны в рентгене. Однако тайник обнаружили сотрудники оперативного отдела, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.Вчера днем в ИК-55 сотрудники отдела безопасности и сотрудники дежурной смены при проведении внепланового обыска обнаружили у входа в старое здание рентген кабинета под полом, откуда изъяли два телефона и четыре сим-карты.Кроме того, в тавдинской ИК-19 сотрудники оперативного отдела и сотрудники отдела безопасности при проведении внепланового обыска в отряде № 2 обнаружили в секции № 4 под полом в земле полиэтиленовый сверток, в котором находились два телефона и две сим-карты.Вечером того же дня оперативники тагильской ИК-12 при проведении внепланового обыска в котельной обнаружили под стеллажами в ящиках для инструмента еще один сотовый телефон. Также в общежитии УКП в комнате хранения личных вещей осужденных обнаружены и изъяты восемь сотовых телефонов, три сим-карты, пять зарядных устройств, две гарнитуры и две карты памяти.