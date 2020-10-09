В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули очередного пенсионера на 800 тысяч рублей

17.09 Воскресенье, 11 октября 2020
Криминал
Очередной случай телефонного мошенничества произошёл в Екатеринбурге. По просьбе позвонившей по телефону и представившейся сотрудницей банка мошенницы, 69-летний пенсионер перевел на чужие счета более 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что ничего нового в действиях мошенницы не было.

«Женщина позвонила и представилась сотрудницей банка. После чего заявила, что с карты мужчины неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы отменить данную операцию, ему необходимо перевести имеющиеся средства на «защищенный» счет. После этого, следуя указаниям, пенсионер продиктовал номер своей банковской карты, а также сообщил секретный код, который пришел ему по смс-уведомлению. Затем потерпевший снял деньги и перевел на указанный счет»,— рассказали в УМВД по городу Екатеринбургу.

Однако, в отличие от других случаев, мошенница пошла дальше. Она поинтересовалась, нет ли у мужчины других расчетных счетов. Пенсионер признался, что есть. И аферистка еще раз убедила его снять деньги по аналогичной схеме и перевести их через банкомат на якобы «резервные» счета.

После того как все операции с переводом денег были выполнены, звонки прекратились. Только тогда мужчина понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию. Общий ущерб от выполненных им по просьбе незнакомки операций составил 803 тысячи рублей.

«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 11 возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), — добавили в УМВД Екатеринбурга и напомнили, что мошенники часто пользуются доверчивостью людей, особенно пожилых. Поэтому, если вам позвонили незнакомцы и, представившись сотрудниками банка, предлагают сделать перевод или сообщить пароли, необходимо немедленно прервать разговор. После чего позвонить по официальным телефонам клиентской поддержки кредитной организации (банка), а также обратиться в органы внутренних дел.
© Вечерние ведомости
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