Пятиклассник ограбил пенсионера в Екатеринбурге

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 11-летнего ученика пятого класса, подозреваемого в разбое. По данным veved.ru, школьник напал на пенсионера на дороге около поселка Садовый, похитив золотую цепочку с золотым крестом и смартфон. Пенсионер оценил ущерб более чем в 200 тысяч рублей.Полицейским удалось быстро установить местонахождение нападавшего, который сразу же признался в содеянном. Его родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Что характерно, ранее мальчик никогда не попадал в криминальные истории.