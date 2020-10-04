Пятиклассник ограбил пенсионера в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 11-летнего ученика пятого класса, подозреваемого в разбое. По данным veved.ru, школьник напал на пенсионера на дороге около поселка Садовый, похитив золотую цепочку с золотым крестом и смартфон. Пенсионер оценил ущерб более чем в 200 тысяч рублей.
Полицейским удалось быстро установить местонахождение нападавшего, который сразу же признался в содеянном. Его родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Что характерно, ранее мальчик никогда не попадал в криминальные истории.
Полицейским удалось быстро установить местонахождение нападавшего, который сразу же признался в содеянном. Его родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Что характерно, ранее мальчик никогда не попадал в криминальные истории.
Иван Морозов © Вечерние ведомости
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