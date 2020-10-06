Екатеринбуржец перевел мошенникам более 800 тысяч рублей
Криминал
В Екатеринбурге местный житель перевел телефонным мошенникам свыше 800 тысяч рублей, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
69-летний пенсионер обратился в отделение полиции 7 октября. Он рассказал, что днем ранее ему позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что неизвестные пытаются снять с его карточки денежные средства. Чтобы отменить операцию, ему необходимо перевести деньги на другой счет. Мужчина последовал указаниям звонившей женщины, которая позже предложила ему перевести на «резервные» ячейки средства и с других счетов. Сумма ущерба в результате составила 803 300 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
69-летний пенсионер обратился в отделение полиции 7 октября. Он рассказал, что днем ранее ему позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что неизвестные пытаются снять с его карточки денежные средства. Чтобы отменить операцию, ему необходимо перевести деньги на другой счет. Мужчина последовал указаниям звонившей женщины, которая позже предложила ему перевести на «резервные» ячейки средства и с других счетов. Сумма ущерба в результате составила 803 300 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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