Екатеринбуржец перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге местный житель перевел телефонным мошенникам свыше 800 тысяч рублей, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.69-летний пенсионер обратился в отделение полиции 7 октября. Он рассказал, что днем ранее ему позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что неизвестные пытаются снять с его карточки денежные средства. Чтобы отменить операцию, ему необходимо перевести деньги на другой счет. Мужчина последовал указаниям звонившей женщины, которая позже предложила ему перевести на «резервные» ячейки средства и с других счетов. Сумма ущерба в результате составила 803 300 рублей.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.