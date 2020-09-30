В Нижнем Тагиле мужчина убил своего знакомого из-за ревности

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле мужчину признали виновным в убийстве своего знакомого на почве ревности, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Мужчина распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым. В какой-то момент гость стал оказывать женщине знаки внимания и мужчины поссорились. Злоумышленник ранил гостя в область груди, в результате чего тот скончался. Сожительнице удалось убежать из квартиры и закрыть подсудимого там. Позже мужчина лег спать, а утром позвонил своей сестре, а она передала информацию другим родственникам, которые вызвали полицию.О том, как прошло задержание, журналистам рассказал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.«Получив информацию о ЧП, сыщики уголовного розыска прибыли к злополучной квартире. Из-за закрытой двери подозреваемый сказал им, что не может открыть квартиру изнутри и предложил полицейским сделать это снаружи. Для этого он выбросил им из окна ключ от жилища. Попав в квартиру, стражи порядка убедились в достоверности поступившей информации и задержали злоумышленника. Орудие преступления — нож — было обнаружено сыщиками на месте происшествия», - сообщил Горелых.Мужчине назначили 13 лет лишения свободы, а также компенсацию морального вреда, причиненного родственникам потерпевшего.