В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали двух студентов Уральского государственного юридического университета, которых подозревают в мошенничестве.По данным veved.ru, в августе трое уроженцев Камеруна приехали в Екатеринбург и поступили в УрГЮУ. Двое из них впоследствии решили обмануть своего земляка, мошенническим путем похитив у него порядка 8 тысяч рублей.Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, а его однокурсники задержаны. Очевидно, что кроме уголовного преследования студентам из Африки грозит отчисление из университета.