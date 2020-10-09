В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали двух студентов Уральского государственного юридического университета, которых подозревают в мошенничестве.
По данным veved.ru, в августе трое уроженцев Камеруна приехали в Екатеринбург и поступили в УрГЮУ. Двое из них впоследствии решили обмануть своего земляка, мошенническим путем похитив у него порядка 8 тысяч рублей.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, а его однокурсники задержаны. Очевидно, что кроме уголовного преследования студентам из Африки грозит отчисление из университета.
По данным veved.ru, в августе трое уроженцев Камеруна приехали в Екатеринбург и поступили в УрГЮУ. Двое из них впоследствии решили обмануть своего земляка, мошенническим путем похитив у него порядка 8 тысяч рублей.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, а его однокурсники задержаны. Очевидно, что кроме уголовного преследования студентам из Африки грозит отчисление из университета.
Иван Морозов © Вечерние ведомости
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