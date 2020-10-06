Полиция задержала екатеринбуржца, обманывающего пенсионеров

14.18 Пятница, 9 октября 2020
Криминал
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В столице Урала полицейские задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве при продаже и установке газоанализаторов пенсионерам. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Злоумышленник ходил по квартирам и убеждал пожилых жителей купить и установить сигнализаторы загазованности. При этом оборудование он приобретал за минимальную стоимость, а продавал – в несколько раз дороже.

Кроме того, 10 сентября он пришел в одну из квартир и похитил деньги, принадлежащие пенсионерке. Он уговорил пожилую женщину купить анализатор за 10 тысяч рублей, хотя реальная себестоимость прибора не превышала 790 рублей. Хозяйка согласилась, но по ошибке отдала злоумышленнику сумму, а в три раза большую – 30 тысяч рублей. Подозреваемый сделал вид, что ничего не заметил и поспешил уйти. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя. Задержанного доставили в территориальный ОВД для разбирательств. Им оказался 34-летний безработный, ранее не судимый житель Екатеринбурга. Мужчина полностью сознался и раскаялся в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного следственным подразделением отдела полиции № 15 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы, – рассказали в УМВД.

Полиция также проверяет причастность гражданина к иным аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга. Правоохранители просят всех, кто мог пострадать от его противоправных действий, обратиться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15 или 02.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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