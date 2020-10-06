В Свердловской области осужденного признали виновным в дезорганизации деятельности колонии

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Верхотурском районе осужденного исправительной колонии признали виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивавшего изоляцию от общества, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Было установлено, что мужчина, во время отбывания срока в исправительной колонии за совершение грабежа систематически нарушал режим отбывания наказания и правила внутреннего распорядка. Когда мужчина в очередной раз попал в изолятор, он пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Его отправили к врачу, но медработник не обнаружил у мужчины заболевания, на которое жаловался осужденный. Подсудимому отказали в постельном режиме, что ему не понравилось.«Когда же сотрудник исправительной колонии стал препровождать симулирующего осуждённого обратно в камеру, подсудимый высказал в адрес сотрудника угрозу применения физического насилия, которая в тех конкретных условиях воспринималась реально», - сказали в СКР.Суд назначил мужчине 1 год 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.