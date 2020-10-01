Двоих жителей Екатеринбурга обвинили в изнасиловании
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге мужчины в возрасте 29 и 33 лет обвиняются в изнасиловании женщины, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
В ночь на 29 сентября мужчины, будучи пьяными, у одного из домов на улице Уфимской изнасиловали незнакомую женщину. Происходящее увидели граждане, которые проходили мимо. Они задержали злоумышленников и помогли женщине.
На мужчин завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).
В ночь на 29 сентября мужчины, будучи пьяными, у одного из домов на улице Уфимской изнасиловали незнакомую женщину. Происходящее увидели граждане, которые проходили мимо. Они задержали злоумышленников и помогли женщине.
На мужчин завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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