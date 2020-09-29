«Уктусский стрелок» подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 октября, в Свердловский облсуд поступили апелляции на приговор Алексею Александрову, который вынесли 29 сентября. Напомним, что суд приговорил «уктусского стрелка» к пожизненному лишению свободы.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, апелляционные жалобы подали сам осужденный и его защита. Их рассмотрит Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге.Алексей Александрова осудили за убийство двух девушек 28 и 29 лет. Подсудимый выстрелил в подруг из винтовки, когда они устроили пикник на склоне горы Уктус. Одна из них скончалась на месте, другая — через некоторое в больнице.