«Уктусский стрелок» подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении
Криминал
Фото: eanews.ru
Сегодня, 7 октября, в Свердловский облсуд поступили апелляции на приговор Алексею Александрову, который вынесли 29 сентября. Напомним, что суд приговорил «уктусского стрелка» к пожизненному лишению свободы.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, апелляционные жалобы подали сам осужденный и его защита. Их рассмотрит Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге.
Алексей Александрова осудили за убийство двух девушек 28 и 29 лет. Подсудимый выстрелил в подруг из винтовки, когда они устроили пикник на склоне горы Уктус. Одна из них скончалась на месте, другая — через некоторое в больнице.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, апелляционные жалобы подали сам осужденный и его защита. Их рассмотрит Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге.
Алексей Александрова осудили за убийство двух девушек 28 и 29 лет. Подсудимый выстрелил в подруг из винтовки, когда они устроили пикник на склоне горы Уктус. Одна из них скончалась на месте, другая — через некоторое в больнице.
Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
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