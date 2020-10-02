Екатеринбурженку осудят за хищение денег интернет-магазина Ozon

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят местную жительницу, которая обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и хищении электронных денежных средств интернет-магазина Ozon. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.По версии следствия, екатеринбурженка заключила договор оказания услуг по приему, регистрации входящих звонков и первичному консультированию клиентов интернет-магазина Ozon. От компании обвиняемая получила логин и пароль для входа в систему.Используя предоставленные ей программу, логин и пароль, женщина вошла в систему под своей учетной записью оператора системы и перевела электронные денежные средства на подконтрольный ей пользовательский счет клиента интернет-магазина.Чтобы сокрыть свою причастность к совершению преступлений она создала учетную запись пользователя интернет-магазина на имя несуществующего лица и переводила на этот счет деньги. Зачастую обвиняемая подбирала пароли учетной записи других операторов, получала возможность управления движением электронных денег якобы от имени других операторов и осуществляла их перевод электронный денег на подконтрольный ей счет.– Злоумышленница действовала с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. В целом, своими незаконными действиями обвиняемая причинила крупнейшему интернет-магазину ущерб на сумму свыше 1,3 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.