Свердловчанина признали виновным в покушении на убийство сожительницы
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Пышминском районе свердловчанина признали виновным в покушении на убийство своей сожительницы, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Будучи в состоянии опьянения мужчина ранил девушку в грудь и живот в ходе конфликта. Происходящее увидел находившийся рядом свидетель. К счастью, жизнь потерпевшей удалось спасти.
Подсудимому назначили 6 лет исправительной колонии строгого режима.
Будучи в состоянии опьянения мужчина ранил девушку в грудь и живот в ходе конфликта. Происходящее увидел находившийся рядом свидетель. К счастью, жизнь потерпевшей удалось спасти.
Подсудимому назначили 6 лет исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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