Свердловчанина признали виновным в покушении на убийство сожительницы

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В Пышминском районе свердловчанина признали виновным в покушении на убийство своей сожительницы, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Будучи в состоянии опьянения мужчина ранил девушку в грудь и живот в ходе конфликта. Происходящее увидел находившийся рядом свидетель. К счастью, жизнь потерпевшей удалось спасти.Подсудимому назначили 6 лет исправительной колонии строгого режима.