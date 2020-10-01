В Свердловской области МВД и ФСБ выявили мигрантов-нелегалов в швейном цеху

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Артёмовском сотрудники МВД и ФСБ выявили нарушителей миграционного законодательства, которые шили спортивную одежду, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Нелегалов обнаружили в швейном цеху на Достоевского, 30. На момент проверки там трудились 12 иностранных граждан, которые питались и проживали там же, в специально-оборудованном пристрое. Пять человек при этом не имели права заниматься такой предпринимательской деятельностью. В их отношении возбудили административные делопроизводства по по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ - незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.«В ходе осмотра служебных помещений цеха оперуполномоченные ОЭБ и ПК обнаружили 12 швейных машинок, упаковочное оборудование, ткань и три коробки этикеток стоварными знаками «NCK», «J-CLUB», «PinkDaisy». Здесь же хранились более 6 000 единиц готовой продукции, предназначенной для реализации: спортивные куртки – 5 700 штук, штаны – 121, детские комбинезоны – 376, детские штаны – 50. Сыщики изъяли вещдоки и направили их на экспертизу. Сейчас полицейские ждут ответа из Роспатента о правообладателях брендов, использовавшихся в обнаруженном цеху. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - рассказал полковник Горелых.