Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге наркосбытчика

14.47 Вторник, 6 октября 2020
Криминал
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В столице Урала росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте синтетического наркотика. До задержания он успел спрятать в Верх-Исетском районе около 30 «закладок» запрещенного вещества.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, экипаж группы задержания при патрулировании заметил на улице Металлургов молодого человека, который при виде правоохранителей резко встал со скамейки и попытался скрыться. Беглеца задержали около детского садика на улице Заводской.

– Задержанным оказался местный житель 1986 года рождения. На вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества и предметы, он ответил, что в находящейся при нём поясной сумке лежит около 90 свёртков с наркотическим веществом синтетического происхождения. Кроме того, мужчина пояснил, что до момента задержания он успел сделать около 30 «закладок» в домах на улицах Викулова и Металлургов, а по адресу своего проживания имеется около 300 грамм «синтетики», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОП №9 УМВД России по Екатеринбургу. Полицейские изъяли у подозреваемого 90 пакетиков, обмотанных черной изолентой, и нашли еще 26 таких же пакетиков по указанным адресам. В ходе обыска по месту проживания мужчины также было обнаружено запрещенное средство.

Результаты исследования показали, что изъятое является наркотическим веществом N – метилэфедрон массой 250,47 грамма. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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