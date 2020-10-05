Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге наркосбытчика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте синтетического наркотика. До задержания он успел спрятать в Верх-Исетском районе около 30 «закладок» запрещенного вещества.Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, экипаж группы задержания при патрулировании заметил на улице Металлургов молодого человека, который при виде правоохранителей резко встал со скамейки и попытался скрыться. Беглеца задержали около детского садика на улице Заводской.– Задержанным оказался местный житель 1986 года рождения. На вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества и предметы, он ответил, что в находящейся при нём поясной сумке лежит около 90 свёртков с наркотическим веществом синтетического происхождения. Кроме того, мужчина пояснил, что до момента задержания он успел сделать около 30 «закладок» в домах на улицах Викулова и Металлургов, а по адресу своего проживания имеется около 300 грамм «синтетики», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОП №9 УМВД России по Екатеринбургу. Полицейские изъяли у подозреваемого 90 пакетиков, обмотанных черной изолентой, и нашли еще 26 таких же пакетиков по указанным адресам. В ходе обыска по месту проживания мужчины также было обнаружено запрещенное средство.Результаты исследования показали, что изъятое является наркотическим веществом N – метилэфедрон массой 250,47 грамма. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.