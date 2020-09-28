СКР возбудил уголовное дело из-за истязания детей в Среднеуральском монастыре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. Проводится комплекс следственных действий.Как рассказали в пресс-службе СКР, по предварительным данным, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные лица в Среднеуральском женском монастыре, исходя из ложного понимания процесса воспитания детей, систематически наносили побои семерым детям и совершали иные насильственные действия.– Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, – отметили следователи.Сейчас СКР проводит комплекс следственных действий, направленных на тщательное установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение к ответственности причастных к преступлениям лиц.