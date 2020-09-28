В Новоуральске наркосбытчика приговорили к 13 годам лишения свободы
Криминал
Фото: news.myseldon.com
В Новоуральске осудили Владимир Овсянникова, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере группой лиц с использованием Интернета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ноябре прошлого года обвиняемый с помощью мессенджера вступил в преступный сговор с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотиков. Неизвестный посредством «закладки» передал Овсянникову синтетическое наркотическое вещество общей массой 272,18 гр. Приобретенный наркотик осужденный расфасовал на более мелкие партии для их последующей реализации.
С ноября 2019 по февраль 2020 года злоумышленник с помощью «закладок» и мессенджера сбывал наркотики на территории Новоуральского городского округа и поселка Верх-Нейвинский.
– В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» 14 февраля 2020 года мужчина был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома. В ходе личного досмотра у него было изъято 327 пакетов с застежкой «зип-лок» и свертков изолент с наркотическим средством общей массой 243,39 гр. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
В ноябре прошлого года обвиняемый с помощью мессенджера вступил в преступный сговор с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотиков. Неизвестный посредством «закладки» передал Овсянникову синтетическое наркотическое вещество общей массой 272,18 гр. Приобретенный наркотик осужденный расфасовал на более мелкие партии для их последующей реализации.
С ноября 2019 по февраль 2020 года злоумышленник с помощью «закладок» и мессенджера сбывал наркотики на территории Новоуральского городского округа и поселка Верх-Нейвинский.
– В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» 14 февраля 2020 года мужчина был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома. В ходе личного досмотра у него было изъято 327 пакетов с застежкой «зип-лок» и свертков изолент с наркотическим средством общей массой 243,39 гр. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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