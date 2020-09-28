В Новоуральске наркосбытчика приговорили к 13 годам лишения свободы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске осудили Владимир Овсянникова, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере группой лиц с использованием Интернета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В ноябре прошлого года обвиняемый с помощью мессенджера вступил в преступный сговор с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотиков. Неизвестный посредством «закладки» передал Овсянникову синтетическое наркотическое вещество общей массой 272,18 гр. Приобретенный наркотик осужденный расфасовал на более мелкие партии для их последующей реализации.С ноября 2019 по февраль 2020 года злоумышленник с помощью «закладок» и мессенджера сбывал наркотики на территории Новоуральского городского округа и поселка Верх-Нейвинский.– В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» 14 февраля 2020 года мужчина был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома. В ходе личного досмотра у него было изъято 327 пакетов с застежкой «зип-лок» и свертков изолент с наркотическим средством общей массой 243,39 гр. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.