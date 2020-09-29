Екатеринбурженка перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.64-летней екатеринбурженке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит на сумму 150 тысяч рублей. По словам звонившего, для отмены этой операции, потерпевшей нужно подтвердить кредит, обналичить деньги и, следуя указаниям, перевести на несколько счетов.После этого неизвестный сообщил, то на имя женщины пытаются оформить еще один кредит на такую же сумму. Звонивший убедил гражданку оформить указанный кредит, а затем по аналогичной схеме снять деньги и перевести на якобы «резервные» ячейки. Напуганная пенсионерка согласилась и выполнила все инструкции злоумышленника.– После выполнения операций, мужчина обещал перезвонить, однако, с заявительницей больше никто не связался. В результате женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 300 тысяч рублей, – рассказали в УМВД Екатеринбурга.Следственное подразделение отдела полиции №12 возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».