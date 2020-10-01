Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области двоим местным жителям вынесли приговор за совершение ряда преступлений, в том числе особо тяжких, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Инцидент случился в ночь на 17 мая 2019 года. Подсудимые, которые недавно освободились из мест лишения свободы встретились в Тавде, выпили и отправились в поселок Карабашка к своей знакомой. Когда они приехали, к компании присоединился ещё один мужчина, который рассказал, что накануне получил пенсию. Деньги он обычно отдает знакомой пенсионерке. После того, как мужчина уснул, злоумышленники напали на него и избили, а далее отправились к пенсионерке вместе с пострадавшим. Обоих они связали и оставили в разных комнатах. Один из подельников пенсионерку задушил. Далее мужчины украли из дома имущество и паспорт женщины.О подробностях задержания рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.«Посёлок Карабашка, где произошла трагедия, является достаточно отдалённым. До «большой земли» оттуда можно добраться только на железнодорожном поезде, который уезжает из посёлка раз в сутки, либо по жуткому бездорожью – на мощном тягаче марки «УРАЛ» - не менее чем за 4 часа. Поэтому злоумышленников удалось задержать сыну потерпевшей вместе со своими друзьями, когда подозреваемые сообщники ожидали поезд, чтобы уехать в город Тавду. Их удерживали на перроне, до приезда следственно-оперативной группы. Вскоре, недалеко от посёлка, в лесу, сыщики уголовного розыска обнаружили и похищенные вещи. Как выяснилось позже, в ходе опроса, за то короткое время, которое подозреваемые провели на свободе после освобождения, они успели совершить ещё одно преступление имущественного характера – кражу, расследованием которой в настоящее время занимаются представители МВД», - сказал полковник Горелых.Суд назначил одному из подсудимых 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а второму – 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.