Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство

18.22 Понедельник, 5 октября 2020
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области двоим местным жителям вынесли приговор за совершение ряда преступлений, в том числе особо тяжких, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент случился в ночь на 17 мая 2019 года. Подсудимые, которые недавно освободились из мест лишения свободы встретились в Тавде, выпили и отправились в поселок Карабашка к своей знакомой. Когда они приехали, к компании присоединился ещё один мужчина, который рассказал, что накануне получил пенсию. Деньги он обычно отдает знакомой пенсионерке. После того, как мужчина уснул, злоумышленники напали на него и избили, а далее отправились к пенсионерке вместе с пострадавшим. Обоих они связали и оставили в разных комнатах. Один из подельников пенсионерку задушил. Далее мужчины украли из дома имущество и паспорт женщины.

О подробностях задержания рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Посёлок Карабашка, где произошла трагедия, является достаточно отдалённым. До «большой земли» оттуда можно добраться только на железнодорожном поезде, который уезжает из посёлка раз в сутки, либо по жуткому бездорожью – на мощном тягаче марки «УРАЛ» - не менее чем за 4 часа. Поэтому злоумышленников удалось задержать сыну потерпевшей вместе со своими друзьями, когда подозреваемые сообщники ожидали поезд, чтобы уехать в город Тавду. Их удерживали на перроне, до приезда следственно-оперативной группы. Вскоре, недалеко от посёлка, в лесу, сыщики уголовного розыска обнаружили и похищенные вещи. Как выяснилось позже, в ходе опроса, за то короткое время, которое подозреваемые провели на свободе после освобождения, они успели совершить ещё одно преступление имущественного характера – кражу, расследованием которой в настоящее время занимаются представители МВД», - сказал полковник Горелых.

Суд назначил одному из подсудимых 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а второму – 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о похищении мужчины
01 октября 2020
В Нижнем Тагиле вынесли приговор местным жителям, из-за которых в пожаре погибли 2 человека
02 октября 2020
Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы из-за ДТП, в котором погибли 2 девушки
29 сентября 2020
Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
01 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Участница «Мисс Екатеринбург» поведет «Единую Россию» на выборы

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:31 На Сортировке в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов
20:17 Ученые УрФУ синтезировали противовирусный препарат двойного действия
19:49 В Свердловской области появится завод по переработке древесины
19:20 Троих игроков «Урала» вызвали в национальные сборные
18:52 В многоэтажке Екатеринбурга случился пожар
18:33 В Свердловской области проведено 10422 исследования проб на коронавирус
18:22 Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство
17:55 54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
17:29 Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
17:07 На кладбище свердловского поселка медведь раскопал могилу
16:51 Суд оправдал екатеринбуржца, подравшегося со следователем на золотом Lexus
16:26 В Свердловской области на подготовку к зиме потратили пять миллиардов
15:52 Свердловские власти планируют ужесточить «коронавирусные» ограничения
15:27 Неизвестные похитили у пожилой екатеринбурженки 280 тысяч рублей
15:03 В Свердловской области на треть вырос спрос на интернет вещей
14:39 В больнице №7 в Екатеринбурге образовалась очередь из людей с признаками ОРВИ
14:16 В Екатеринбурге перенесли судебное заседание по делу Шубина
13:53 Перекресток Малышева – Комсомольская в Екатеринбурге оборудовали камерами
13:28 В Екатеринбурге пройдет очередное заседание по делу Васильева
13:00 На Макаровском мосту в Екатеринбурге сузили проезжую часть
12:35 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
12:17 В столице Урала задержали предпринимателя-наркосбытчика
11:49 Прокуратура проверит информацию о «нефтяном пятне» в реке Исеть
11:23 Екатеринбург опустился в рейтинге городов России по уровню зарплат
10:55 В Екатеринбурге прошли рейды по соблюдению масочного режима в автобусах
10:30 Академический и Широкую речку связала четырехполосная дорога
Все новости Свердловской области
17:10 Опубликована стенограмма переговоров Путина и Клинтона, касающаяся гибели АПЛ «Курск»
16:48 В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием
16:36 По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
16:19 В Минпросвещения не подтвердили информацию о переводе школьников на дистанционное обучение
16:10 Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С
12:41 В России за сутки выявили 10888 случаев COVID-19
11:58 В Москве утвердили единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах
11:52 Школьников Сахалинской области досрочно отправят на каникулы с 12 октября
11:43 Пашинян уверен, что РФ при необходимости обеспечит безопасность Армении
11:21 По данным СМИ, власти Москвы в течение двух недель могут вновь объявить самоизоляцию
11:10 Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом
10:32 По данным Wall Street Journal, Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
10:24 В Минобороны Армении заявили о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе
10:16 Названы города России с самым высоким уровнем заработной платы
10:13 Задержан сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
10:02 Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды в Авачинском заливе
09:50 Более 73 процента россиян не хотят делать прививку от коронавируса
18:31 Лидер Нагорно-Карабахской Республики приказал прекратить обстрел
16:11 Сергей Фургал сообщил, что его зрение в «Лефортово» ухудшается
15:40 Власти НКР призвали жителей Азербайджана покинуть города
13:26 В Белом доме рассказали о том, почему Дональд Трамп был доставлен в больницу
12:48 11,5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России
11:03 Дети погибшей Ирины Славиной вышли на пикет
09:41 Глава Камчатского края пообещал уволить должностных лиц, которые приукрашивали или замалчивали ситуацию с Халактырским пляжем
20:18 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
17:46 Пашаев заявил, что никак не причастен к истории с поддельной справкой и ничего о ней не знал
Все новости России и мира
23:55 В Перми коммерческая недвижимость должника за тепло выставлена на торги
21:31 На Сортировке в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов
20:17 Ученые УрФУ синтезировали противовирусный препарат двойного действия
19:49 В Свердловской области появится завод по переработке древесины
19:20 Троих игроков «Урала» вызвали в национальные сборные
19:07 Объявлен конкурс на строительство нового здания Пермской художественной галереи
18:53 COVID-19 выявлен у жителей 18 территорий Пермского края
18:52 В многоэтажке Екатеринбурга случился пожар
18:38 Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 и ОРВИ помогают 1200 жителям Прикамья ежедневно
18:33 В Свердловской области проведено 10422 исследования проб на коронавирус
18:22 Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство
17:55 54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
17:29 Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
17:07 На кладбище свердловского поселка медведь раскопал могилу
16:51 Суд оправдал екатеринбуржца, подравшегося со следователем на золотом Lexus
16:26 В Свердловской области на подготовку к зиме потратили пять миллиардов
16:05 Началось строительство отдельного корпуса со спортзалом для школы «Уральское подворье» в Перми
15:58 Сотрудники полиции начали выдавать жителям Пермского края защитные маски
15:52 Свердловские власти планируют ужесточить «коронавирусные» ограничения
15:27 Неизвестные похитили у пожилой екатеринбурженки 280 тысяч рублей
15:03 В Свердловской области на треть вырос спрос на интернет вещей
14:39 В больнице №7 в Екатеринбурге образовалась очередь из людей с признаками ОРВИ
14:20 Изменение схемы маршрутизации в Прикамье позволило ускорить обслуживание выездов к пациентам на 20 минут
14:16 В Екатеринбурге перенесли судебное заседание по делу Шубина
14:16 В Перми закончен ремонт всех дворов по нацпроекту
14:07 За сутки в медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто еще 115 коек
Все новости
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
Все новости