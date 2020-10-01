Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области двоим местным жителям вынесли приговор за совершение ряда преступлений, в том числе особо тяжких, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент случился в ночь на 17 мая 2019 года. Подсудимые, которые недавно освободились из мест лишения свободы встретились в Тавде, выпили и отправились в поселок Карабашка к своей знакомой. Когда они приехали, к компании присоединился ещё один мужчина, который рассказал, что накануне получил пенсию. Деньги он обычно отдает знакомой пенсионерке. После того, как мужчина уснул, злоумышленники напали на него и избили, а далее отправились к пенсионерке вместе с пострадавшим. Обоих они связали и оставили в разных комнатах. Один из подельников пенсионерку задушил. Далее мужчины украли из дома имущество и паспорт женщины.
О подробностях задержания рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Посёлок Карабашка, где произошла трагедия, является достаточно отдалённым. До «большой земли» оттуда можно добраться только на железнодорожном поезде, который уезжает из посёлка раз в сутки, либо по жуткому бездорожью – на мощном тягаче марки «УРАЛ» - не менее чем за 4 часа. Поэтому злоумышленников удалось задержать сыну потерпевшей вместе со своими друзьями, когда подозреваемые сообщники ожидали поезд, чтобы уехать в город Тавду. Их удерживали на перроне, до приезда следственно-оперативной группы. Вскоре, недалеко от посёлка, в лесу, сыщики уголовного розыска обнаружили и похищенные вещи. Как выяснилось позже, в ходе опроса, за то короткое время, которое подозреваемые провели на свободе после освобождения, они успели совершить ещё одно преступление имущественного характера – кражу, расследованием которой в настоящее время занимаются представители МВД», - сказал полковник Горелых.
Суд назначил одному из подсудимых 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а второму – 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.
Инцидент случился в ночь на 17 мая 2019 года. Подсудимые, которые недавно освободились из мест лишения свободы встретились в Тавде, выпили и отправились в поселок Карабашка к своей знакомой. Когда они приехали, к компании присоединился ещё один мужчина, который рассказал, что накануне получил пенсию. Деньги он обычно отдает знакомой пенсионерке. После того, как мужчина уснул, злоумышленники напали на него и избили, а далее отправились к пенсионерке вместе с пострадавшим. Обоих они связали и оставили в разных комнатах. Один из подельников пенсионерку задушил. Далее мужчины украли из дома имущество и паспорт женщины.
О подробностях задержания рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Посёлок Карабашка, где произошла трагедия, является достаточно отдалённым. До «большой земли» оттуда можно добраться только на железнодорожном поезде, который уезжает из посёлка раз в сутки, либо по жуткому бездорожью – на мощном тягаче марки «УРАЛ» - не менее чем за 4 часа. Поэтому злоумышленников удалось задержать сыну потерпевшей вместе со своими друзьями, когда подозреваемые сообщники ожидали поезд, чтобы уехать в город Тавду. Их удерживали на перроне, до приезда следственно-оперативной группы. Вскоре, недалеко от посёлка, в лесу, сыщики уголовного розыска обнаружили и похищенные вещи. Как выяснилось позже, в ходе опроса, за то короткое время, которое подозреваемые провели на свободе после освобождения, они успели совершить ещё одно преступление имущественного характера – кражу, расследованием которой в настоящее время занимаются представители МВД», - сказал полковник Горелых.
Суд назначил одному из подсудимых 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а второму – 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.
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