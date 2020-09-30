Неизвестные похитили у пожилой екатеринбурженки 280 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала неизвестные под видом соцработников похитили у пенсионерки 280 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.Днем 2 октября в дверь 86-летней женщины постучались две женщины 25-30 лет и сообщили, что они являются сотрудниками соцзащиты. Неизвестные пояснили, что им якобы нужно менять деньги пожилых граждан в связи с инфляцией. Женщина пустила лже-соцработников в квартиру. Одна из гостей попросила пенсионерку пройти на кухню, а вторая прошла в одну из комнат. После непродолжительного разговора гости поспешили уйти.Вместе с неизвестными также пропали денежные накопления в размере 280 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.– По предварительным данным, злоумышленниц было двое. Пока одна отвлекала внимание хозяйки, ее напарница обыскивала комнаты в квартире. Сейчас преступников разыскивают полицейские. На одной из женщин была черная куртка и темные брюки. Вторая также была одета во все черное. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – рассказали в УМВД Екатеринбурга.По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.