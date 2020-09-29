В Екатеринбурге пройдет очередное заседание по делу Васильева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге пройдет еще одно судебное заседание по делу о смертельной аварии на улице Малышева. 5 октября свои показания дадут родственники погибших Виталия Никифорова и Александра Трушкова.По версии следствия, 24-летний Владимир Васильев угнал у друга автомобиль Kia Rio и устроил смертельное ДТП. Его обвиняют как пьяного водителя, так как обнаружен факт подмены мочи при сдаче анализов.Добавим, что Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы.