Суд обязал МВД выплатить 30 тысяч рублей тагильчанину, над которым издевались в полиции

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал МВД РФ выплатить 30 тысяч рублей жителю Нижнего Тагила после того, как оперативники заставляли его приседать и отжиматься. Инцидент произошёл 3 октября 2018 года в отделе полиции № 21 на Островского.При этом мужчина рассказал, что его адвокат собирается обжаловать решение суда, поскольку изначально потерпевший требовал от правоохранительной структуры почти 2,5 миллиона рублей.В 2018 году тагильчанин, по некоторым данным, приехал в отдел для дачи показаний по одному из дел. Вечером следующего дня он вернулся домой в синяках и ссадинах. По словам пострадавшего, сотрудники заставляли его приседать и отжиматься, затем надели наручники и избили. Медицинская экспертиза показала, что мужчине нанесли 40 ударов руками и ногами.Позднее во время следствия сотрудники МВД признались, что пытались добиться от потерпевшего признания в каком-либо преступлении с целью повысить раскрываемость преступлений. Впоследствии Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил в колонию полицейских, принимавших участие в избиении. Им назначили от 4,5 до 5 лет лишения свободы.