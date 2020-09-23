Екатеринбуржец, избивший собаку в лифте, предстанет перед судом

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии дознания, подозреваемый 30 августа вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения около подъезда дома на Латвийской, взял в руки собаку породы «чихуа-хуа», забросил её в подъезд, после чего пнул ногой. От удара питомец залетел в кабину лифта и ударился о стенку. Затем мужчина ещё раз ударил собаку ногой, от чего она стала издавать стонущие звуки.В результате всех действий собака получила гематомы внутренней поверхности бедра справа, гематомы в области паха, контузию внутренних органов и гематомы брюшной стенки, которые расцениваются как увечья.Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.