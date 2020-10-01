Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
Криминал
Белоярский районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Косулинской сельской управы Юрия Кротова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»). Как стало известно veved.ru, Кротову назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 900 тысяч рублей.
По версии следствия, ГУФСИН России по Свердловской области в Косулинскую сельскую управу был направлен для отбытия наказания осужденный, которому приговором суда за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК РФ было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.
Юрий Кротов, используя свое служебное положение, предложил осужденному за освобождение последнего от отбывания наказания в виде обязательных работ, вместо отработки, передать ему в качестве взятки 30 00 рублей. С указанным предложением осужденный согласился. Общая сумма взятки, которую частями получил Кротов от осужденного, составила 27 000 рублей. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались оперуполномоченные территориального отдела УФСБ.
По версии следствия, ГУФСИН России по Свердловской области в Косулинскую сельскую управу был направлен для отбытия наказания осужденный, которому приговором суда за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК РФ было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.
Юрий Кротов, используя свое служебное положение, предложил осужденному за освобождение последнего от отбывания наказания в виде обязательных работ, вместо отработки, передать ему в качестве взятки 30 00 рублей. С указанным предложением осужденный согласился. Общая сумма взятки, которую частями получил Кротов от осужденного, составила 27 000 рублей. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались оперуполномоченные территориального отдела УФСБ.
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