Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки

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Белоярский районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Косулинской сельской управы Юрия Кротова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»). Как стало известно veved.ru, Кротову назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 900 тысяч рублей.По версии следствия, ГУФСИН России по Свердловской области в Косулинскую сельскую управу был направлен для отбытия наказания осужденный, которому приговором суда за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК РФ было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.Юрий Кротов, используя свое служебное положение, предложил осужденному за освобождение последнего от отбывания наказания в виде обязательных работ, вместо отработки, передать ему в качестве взятки 30 00 рублей. С указанным предложением осужденный согласился. Общая сумма взятки, которую частями получил Кротов от осужденного, составила 27 000 рублей. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались оперуполномоченные территориального отдела УФСБ.