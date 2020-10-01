Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор

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Свердловский областной суд смягчил приговор Виталию Мельникову – мастеру спорта, организатору ряда спортивных мероприятий в Екатеринбурге, в том числе популярной у горожан «Майской велопрогулки». В июле этого года Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского, признал его виновным по п. «а» ч.4 ст.228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой с использованием сети Интернет в значительном размере») и по двум эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.Защита и сам Виталий Мельников посчитали приговор слишком жестким и обжаловали его.Свердловский облсуд, изучив доводы адвоката и подсудимого, согласился с тем, что в инкриминируемых преступлениях отсутствует квалифицирующий признак «в составе организованной группы».«В приговоре не приведены доказательства, которые в своей совокупности свидетельствовали бы о создании организованной группы, ее устойчивости, длительности существования, стабильности состава участников, наличии заранее разработанного плана действий всех участников преступной группы, четкого распределения функций между участниками при подготовке к совершению преступлений и осуществлению преступного плана. Напротив, свидетель И. показал, что сведениями об указанных признаках преступной группы сотрудники полиции не располагали», – указано в материалах дела.В связи с этим действия Мельникова судебная коллегия переквалифицировала, посчитав, что участники группы действовали «по предварительному сговору группой лиц», что позволило смягчить приговор. Путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере сто двадцать тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.По данным veved.ru, Виталий Мельников был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД еще в конце 2019 года в Каменске-Уральском. Наркотики распространялись на территории Екатеринбурга, города Заречный, Асбеста, Верхней Пышмы. После задержания он написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.Известно, что в последнее время у Виталия Мельникова были серьезные финансовые проблемы, задолженности по кредитным обязательствам, связанные с предпринимательской деятельностью.