Экс-мэра Североуральска, пропавшего шесть лет назад, объявили в международный розыск

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Отдел МВД РФ по Североуральску объявил в международный розыск бывшего мэра города Юрия Фролова, который в 2014 году лишился своего поста после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Во время следствия он без вести пропал.26 мая 2015 года Юрий Фролов заочно был осужден Серовским районным судом. Его обвинили в вымогательстве взятки у одного из бизнесменов. Фролова приговорили к девяти годам лишения свободы, а его подельника, экс-начальника североуральской Службы заказчика Тиграна Симоняна, – к восьми годам.Также на экс-главу города наложили штраф в размере 800 тысяч рублей, а на подельника – 600 тысяч рублей.Отметим, с августа 2014 года Юрий Фролов был объявлен в федеральный розыск. Изначально полиция проверяла версию его родственников, что он пропал 7 августа 2014 года, когда якобы отправился на рыбалку в район Ивделя. Однако, попытки найти его успехом не увенчались.