В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК выявили мини-цех по производству фальсификата

18.18 Четверг, 1 октября 2020
Криминал
Фото: fsrar.gov.ru
В Екатеринбурге представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК городского УМВД обнаружили мини-цех по производству алкогольной продукции. Он располагался в гараже по ул. Водительский проезд на Вторчермете.

Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в ходе мероприятия обнаружены наливные устройства кустарного типа, предметы, применяемые для изготовления алкогольной продукции, около 1400 литров спиртосодержащей жидкости и более 2600 бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований.

Оборудование, сырье и готовая продукция изъяты до решения суда.
© Вечерние ведомости
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