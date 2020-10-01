В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК выявили мини-цех по производству фальсификата

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В Екатеринбурге представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК городского УМВД обнаружили мини-цех по производству алкогольной продукции. Он располагался в гараже по ул. Водительский проезд на Вторчермете.Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в ходе мероприятия обнаружены наливные устройства кустарного типа, предметы, применяемые для изготовления алкогольной продукции, около 1400 литров спиртосодержащей жидкости и более 2600 бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований.Оборудование, сырье и готовая продукция изъяты до решения суда.