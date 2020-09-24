Бывший замглавы свердловского ГУ МВД приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 октября, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко.Суд признал генерала полиции Романюка виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Бывшему полицейскому Глущенко, в свою очередь, назначили 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.Напомним, что, по версии следствия, в 2016-2017 годах Владимир Романюк получал взятки от организаторов нелегальных игорных залов за возвращение изъятых игровых автоматов. В общей сложности сумма взяток оценивается в 1,5 млн рублей.