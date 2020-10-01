Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье

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В Екатеринбурге в Ленинском районном суде вынесен приговор в отношении бизнесмена Дениса Рогова, который в узких кругах считается бенефициаром массажных салонов «Распутин».По данным издания, в начале лета этого года предприниматель попался с наркотиками, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, Денис Рогов признан виновным по ч.2 ст.228 УК РФ, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок три года с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.