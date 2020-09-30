Отец и сын в Екатеринбурге подозреваются в незаконном обороте алкоголя

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отец и сын подозреваются в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и сбыте спиртосодержащей жидкости. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.По версии следствия, в период с 2018 по август 2020 годов в Екатеринбурге и Берёзовском подозреваемые незаконно хранили и сбывали немаркированную алкогольную продукцию. На этикетках бутылок и банок не были указаны даты розлива, состав продукции и производитель. Стоимость алкогольной продукции составила свыше 530 тысяч рублей.Оказалось, что в алкогольной продукции, которую продавали отец и сын, содержатся токсичные микропримеси, и она представляет опасность при употреблении.В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.«Выявили и задержали "специалистов по суррогату" сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Чтобы операция увенчалась успехом, сыщики разрабатывали данную группу порядка 4 месяцев. На финальной стадии представители МВД провели "проверочную закупку" партии коньяка и виски. Как только сделка была завершена, реализаторов, что называется, "повязали с поличным". Затем были проведены осмотры по месту жительства и в гараже, где, собственно, оперуполномоченные и обнаружили залежи готовой к реализации "палёнки". В общей сложности, полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок разного объёма с поддельными горячительными напитками, а также 430 литров спиртосодержащей жидкости. Среди большого количества красочных этикеток на "конфискованной" стеклотаре имелись названия таких общеизвестных брендов, как "Макаллан", "Чивас", "Хеннеси" и многие другие. Собранные по данному факту материалы сыщики УЭБ и ПК полицейского главка направили нашим коллегам из регионального Следственного комитета для возбуждения уголовного дела, что в последующем и было воплощено в жизнь. Отмечу, что в прошлом году по материалам областного подразделения по борьбе с «беловоротничковой преступностью» следователями ОВД и СКР возбуждено 34 уголовных дела, а в текущем году - ещё 25 дел. Работа в этом направлении сыщиками продолжается»,- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.