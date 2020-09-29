В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о похищении мужчины

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении одного из участников преступной группы Рината Ахметова по уголовному делу о похищении мужчины, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Инцидент случился утром 9 июля на улице Шейнкмана. Участники группы Черепанов и Ахметов в масках затолкали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Позже потерпевшего нашли живым. Подсудимые увезли его в лес и отпустили.В сентябре Ленинский райсуд вынес приговор Андрею Черепанову. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ахметову сегодня, 1 октября, назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Приговор суда в законную силу не вступил.