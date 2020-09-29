В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о похищении мужчины
Криминал
Фото: gazetaingush.ru
В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении одного из участников преступной группы Рината Ахметова по уголовному делу о похищении мужчины, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент случился утром 9 июля на улице Шейнкмана. Участники группы Черепанов и Ахметов в масках затолкали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Позже потерпевшего нашли живым. Подсудимые увезли его в лес и отпустили.
В сентябре Ленинский райсуд вынес приговор Андрею Черепанову. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ахметову сегодня, 1 октября, назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Инцидент случился утром 9 июля на улице Шейнкмана. Участники группы Черепанов и Ахметов в масках затолкали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Позже потерпевшего нашли живым. Подсудимые увезли его в лес и отпустили.
В сентябре Ленинский райсуд вынес приговор Андрею Черепанову. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ахметову сегодня, 1 октября, назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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