В Свердловской области за халатность будут судить бывшего руководителя МУПа
Криминал
Фото: privet-rostov.ru
В Среднеуральске будут судить бывшего руководителя муниципального учреждения, не принявшего мер по заключению контракта на отлов безнадзорных собак. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за халатности мужчины пострадала 3-летняя девочка.
«В единую диспетчерскую службу городского округа Среднеуральск от местных жителей 11 января 2019 года и 15 января 2019 года поступили соответственно 1 и 2 заявки на отлов собак, проявляющих агрессию к людям, передвигающихся в стае в районе теплотрассы, расположенной между улицами Металлистов и Гагарина, вблизи дома по ул. Советская», - сказали в прокуратуре.
Так как договора на отлов собак заключено не было, заявки, поступили в диспетчерскую службу не передавались организациям, занимающимся отловом. В итоге 15 января 2019 года на 3-летнюю девочку напала стая безнадзорных собак. Ребенок получил множественные раны лица, которые позже превратились в рубцы.
Теперь руководителю МУПа грозит до 5 лет лишения свободы.
«В единую диспетчерскую службу городского округа Среднеуральск от местных жителей 11 января 2019 года и 15 января 2019 года поступили соответственно 1 и 2 заявки на отлов собак, проявляющих агрессию к людям, передвигающихся в стае в районе теплотрассы, расположенной между улицами Металлистов и Гагарина, вблизи дома по ул. Советская», - сказали в прокуратуре.
Так как договора на отлов собак заключено не было, заявки, поступили в диспетчерскую службу не передавались организациям, занимающимся отловом. В итоге 15 января 2019 года на 3-летнюю девочку напала стая безнадзорных собак. Ребенок получил множественные раны лица, которые позже превратились в рубцы.
Теперь руководителю МУПа грозит до 5 лет лишения свободы.
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