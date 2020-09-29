Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Житель уральской столицы перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу, полиция уже разыскивает злоумышленников.Звонившие заявили уральцу, что банк ошибочно открыл на него кредит и попросили вернуть деньги. Следуя инструкциям мошенников, мужчина обналичил разные суммы денег и перевел средства на указанные счета. Пострадавший понял, что его обманули только после того, как перевел всю сумму.По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.