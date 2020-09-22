Жителя Краснотурьинска признали виновным в убийстве своего знакомого
Криминал
В Краснотурьинске местный житель признан виновным в причинении тяжкому вреда здоровью своему знакомому, повлекшему смерть, об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
44-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым в квартире. Во время застолья знакомый оскорбил подсудимого, после чего злоумышленник причинил ему телесные повреждения. Обвиняемый сам вызвал «скорую помощь», однако травмы были настолько серьезными, что в больнице пострадавший скончался.
Суд назначил обвиняемому 8 лет исправительной колонии строгого режима.
44-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым в квартире. Во время застолья знакомый оскорбил подсудимого, после чего злоумышленник причинил ему телесные повреждения. Обвиняемый сам вызвал «скорую помощь», однако травмы были настолько серьезными, что в больнице пострадавший скончался.
Суд назначил обвиняемому 8 лет исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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