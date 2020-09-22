Жителя Краснотурьинска признали виновным в убийстве своего знакомого

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В Краснотурьинске местный житель признан виновным в причинении тяжкому вреда здоровью своему знакомому, повлекшему смерть, об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.44-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым в квартире. Во время застолья знакомый оскорбил подсудимого, после чего злоумышленник причинил ему телесные повреждения. Обвиняемый сам вызвал «скорую помощь», однако травмы были настолько серьезными, что в больнице пострадавший скончался.Суд назначил обвиняемому 8 лет исправительной колонии строгого режима.