Свердловчанина отправили в колонию за убийство двух котов
Криминал
Фото: regionsamara.ru
Жителю Тугулымского района Алексей Кромзина назначили 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина убил двух котов своей матери кочергой у неё на глазах.
Во время совершения преступления Кромзин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес котам Яше и Мармышу не менее трех ударов металлической кочергой, от чего те скончались.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Во время совершения преступления Кромзин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес котам Яше и Мармышу не менее трех ударов металлической кочергой, от чего те скончались.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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