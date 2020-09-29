Свердловчанина отправили в колонию за убийство двух котов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Жителю Тугулымского района Алексей Кромзина назначили 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина убил двух котов своей матери кочергой у неё на глазах.Во время совершения преступления Кромзин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес котам Яше и Мармышу не менее трех ударов металлической кочергой, от чего те скончались.Приговор суда в законную силу не вступил.