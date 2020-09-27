В Екатеринбурге осудили жителей Ижевска, похищавших средства маткапитала
Криминал
Фото: lekoboz.ru
В Екатеринбурге осудили двоих жителей Ижевска за мошенническое хищение средств материнского капитала. Общий ущерб составил 26,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
С октября 2014 года по сентябрь 2017 года обвиняемые подыскивали женщин, которые не имели права получения материнского капитала, но имели одного или двух детей. Затем осужденные подавали от их имени с помощью нотариально удостоверенной доверенности заявление на право распоряжения средствами материнского капитала в органы Пенсионного фонда России.
– Расследованием данного уголовного дела занимались следователи следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу. В ходе расследования также установлено, что осужденные подыскивали женщин, проживающих на территории Тульской, Владимирской, Нижегородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей. Затем фигуранты обращались к нотариусам в городах Йошкар-Ола и Ижевск, которые без явки доверителей оформляли доверенности на осуществление юридически-значимых действий от их имени. После этого сообщники предоставляли поддельные медицинские справки о рождении вторых детей у женщин в отделы ЗАГС Оршанского района Республики Марий Эл, Йошкар-Ола, Свердловского и Орджоникидзевского районов Перми. Затем они получали свидетельства о рождении не существующих вторых детей. Следующим шагом была покупка земельных участков в Удмуртской Республике и Пермском крае, которые в дальнейшем оформлялись на указанных женщин. После этого от их имени соучастники получали в районных администрациях разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Далее обвиняемые от лица женщин заключали договоры целевого процентного займа на строительство объектов недвижимости с несколькими микрофинансовыми организациями Ижевска. Руководители организаций перечисляли деньги на счет каждого заемщика в размере 440 000 рублей. Получив в свое распоряжение средства, подельники обналичивали их. Кроме того, один из осужденных, имея необходимый пакет документов, обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский капитал. Таким образом, фигурантам удалось получить 59 государственных сертификатов. После этого ими были поданы заявления о распоряжении средствами для погашения целевых займов, представленных на улучшение жилищных условий – строительство жилых домов, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Всего подельники совершили 59 эпизодов хищения средств материнского капитала. Ущерб государству составил свыше 26,7 миллиона рублей.
Сотрудники пенсионного фонда обратились в полицию в феврале 2017 года. В ходе проверки оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области вскрыли факты фальсификации документов о рождении детей и возбудили уголовное дело.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил одному из обвиняемых наказание в виде 6 лет лишения свободы, а второму – в виде 4 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Екатеринбурга о взыскании свыше 26,7 миллиона рублей с подсудимых в доход бюджета РФ.
С октября 2014 года по сентябрь 2017 года обвиняемые подыскивали женщин, которые не имели права получения материнского капитала, но имели одного или двух детей. Затем осужденные подавали от их имени с помощью нотариально удостоверенной доверенности заявление на право распоряжения средствами материнского капитала в органы Пенсионного фонда России.
– Расследованием данного уголовного дела занимались следователи следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу. В ходе расследования также установлено, что осужденные подыскивали женщин, проживающих на территории Тульской, Владимирской, Нижегородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей. Затем фигуранты обращались к нотариусам в городах Йошкар-Ола и Ижевск, которые без явки доверителей оформляли доверенности на осуществление юридически-значимых действий от их имени. После этого сообщники предоставляли поддельные медицинские справки о рождении вторых детей у женщин в отделы ЗАГС Оршанского района Республики Марий Эл, Йошкар-Ола, Свердловского и Орджоникидзевского районов Перми. Затем они получали свидетельства о рождении не существующих вторых детей. Следующим шагом была покупка земельных участков в Удмуртской Республике и Пермском крае, которые в дальнейшем оформлялись на указанных женщин. После этого от их имени соучастники получали в районных администрациях разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Далее обвиняемые от лица женщин заключали договоры целевого процентного займа на строительство объектов недвижимости с несколькими микрофинансовыми организациями Ижевска. Руководители организаций перечисляли деньги на счет каждого заемщика в размере 440 000 рублей. Получив в свое распоряжение средства, подельники обналичивали их. Кроме того, один из осужденных, имея необходимый пакет документов, обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский капитал. Таким образом, фигурантам удалось получить 59 государственных сертификатов. После этого ими были поданы заявления о распоряжении средствами для погашения целевых займов, представленных на улучшение жилищных условий – строительство жилых домов, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Всего подельники совершили 59 эпизодов хищения средств материнского капитала. Ущерб государству составил свыше 26,7 миллиона рублей.
Сотрудники пенсионного фонда обратились в полицию в феврале 2017 года. В ходе проверки оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области вскрыли факты фальсификации документов о рождении детей и возбудили уголовное дело.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил одному из обвиняемых наказание в виде 6 лет лишения свободы, а второму – в виде 4 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Екатеринбурга о взыскании свыше 26,7 миллиона рублей с подсудимых в доход бюджета РФ.
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