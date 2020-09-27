В Екатеринбурге осудили жителей Ижевска, похищавших средства маткапитала

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили двоих жителей Ижевска за мошенническое хищение средств материнского капитала. Общий ущерб составил 26,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.С октября 2014 года по сентябрь 2017 года обвиняемые подыскивали женщин, которые не имели права получения материнского капитала, но имели одного или двух детей. Затем осужденные подавали от их имени с помощью нотариально удостоверенной доверенности заявление на право распоряжения средствами материнского капитала в органы Пенсионного фонда России.– Расследованием данного уголовного дела занимались следователи следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу. В ходе расследования также установлено, что осужденные подыскивали женщин, проживающих на территории Тульской, Владимирской, Нижегородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей. Затем фигуранты обращались к нотариусам в городах Йошкар-Ола и Ижевск, которые без явки доверителей оформляли доверенности на осуществление юридически-значимых действий от их имени. После этого сообщники предоставляли поддельные медицинские справки о рождении вторых детей у женщин в отделы ЗАГС Оршанского района Республики Марий Эл, Йошкар-Ола, Свердловского и Орджоникидзевского районов Перми. Затем они получали свидетельства о рождении не существующих вторых детей. Следующим шагом была покупка земельных участков в Удмуртской Республике и Пермском крае, которые в дальнейшем оформлялись на указанных женщин. После этого от их имени соучастники получали в районных администрациях разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Далее обвиняемые от лица женщин заключали договоры целевого процентного займа на строительство объектов недвижимости с несколькими микрофинансовыми организациями Ижевска. Руководители организаций перечисляли деньги на счет каждого заемщика в размере 440 000 рублей. Получив в свое распоряжение средства, подельники обналичивали их. Кроме того, один из осужденных, имея необходимый пакет документов, обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский капитал. Таким образом, фигурантам удалось получить 59 государственных сертификатов. После этого ими были поданы заявления о распоряжении средствами для погашения целевых займов, представленных на улучшение жилищных условий – строительство жилых домов, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.Всего подельники совершили 59 эпизодов хищения средств материнского капитала. Ущерб государству составил свыше 26,7 миллиона рублей.Сотрудники пенсионного фонда обратились в полицию в феврале 2017 года. В ходе проверки оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области вскрыли факты фальсификации документов о рождении детей и возбудили уголовное дело.Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил одному из обвиняемых наказание в виде 6 лет лишения свободы, а второму – в виде 4 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Екатеринбурга о взыскании свыше 26,7 миллиона рублей с подсудимых в доход бюджета РФ.