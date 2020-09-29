Около магазина в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Нижнем Тагиле около магазина «Бриз» на Черноисточинском шоссе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. По словам местных жителей, рядом лежало охотничье ружье.Как сообщили в полиции, на месте происшествия работают криминалисты. Проводится доследственная проверка.— По факту обнаружения тела мужчины ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщил TagilCity.ru руководитель СК Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.