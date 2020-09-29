Около магазина в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины
Криминал
Фото: ЧП Нижний Тагил
Сегодня утром в Нижнем Тагиле около магазина «Бриз» на Черноисточинском шоссе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. По словам местных жителей, рядом лежало охотничье ружье.
Как сообщили в полиции, на месте происшествия работают криминалисты. Проводится доследственная проверка.
— По факту обнаружения тела мужчины ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщил TagilCity.ru руководитель СК Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.
Как сообщили в полиции, на месте происшествия работают криминалисты. Проводится доследственная проверка.
— По факту обнаружения тела мужчины ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщил TagilCity.ru руководитель СК Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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