Жертвой IT-аферистов стал еще один екатеринбуржец

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жертвой IT-аферистов стал еще один человек. Он перевел мошенникам более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД.В отдел полиции №8 обратился 55-летний екатеринбуржец и рассказал, что ему пришло SMS-уведомление об одобренном кредите на сумму 3 миллиона 330 тысяч рублей, хотя он ничего не оформлял. При этом указанная сумма поступила на карту мужчины. После этого ему несколько раз с разных телефонов звонили неизвестные, которые убедили потерпевшего снять данные средства и перевести их на «резервные» счета, а затем прислали инструкцию, куда именно переводить деньги.Потерпевший выполнил указания злоумышленников, но через некоторое время понял, что его обманули.– По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.