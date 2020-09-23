Уральцу вынесли приговор за незаконно срубленные сосны для бани
Криминал
Незаконная рубка 28 деревьев в целях изготовления сруба для бани обернулась для жителя Асбестовского района двухлетним условным сроком и возмещением ущерба в доход государства в размере 512 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Условный срок был избран судом с учетом явки с повинной, признанием вины, частичным возмещением ущерба, а также нахождением на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка.
Незаконную рубку удалось выявить государственным лесным инспектором Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, курирующим территорию лесного фонда Сухоложского лесничества. В апреле текущего года, осуществляя патрулирование лесов вблизи коллективных садов в п. Малышева, им были обнаружены следы свежеспиленных деревьев.
Совместно с правоохранительными органами, которые были вызваны на место происшествия, по имеющимся следам от места рубки на территории одного из садовых участков были обнаружены спиленные деревья.
Условный срок был избран судом с учетом явки с повинной, признанием вины, частичным возмещением ущерба, а также нахождением на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка.
Незаконную рубку удалось выявить государственным лесным инспектором Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, курирующим территорию лесного фонда Сухоложского лесничества. В апреле текущего года, осуществляя патрулирование лесов вблизи коллективных садов в п. Малышева, им были обнаружены следы свежеспиленных деревьев.
Совместно с правоохранительными органами, которые были вызваны на место происшествия, по имеющимся следам от места рубки на территории одного из садовых участков были обнаружены спиленные деревья.
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