В Красноуральске свердловчанину назначили реальный срок за неуплату алиментов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Красноуральске местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание дочери, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов. После этого, в период с марта по июнь 2020 года родитель вновь не выплачивал алименты без уважительных причин, из-за чего задолжал около 23 тысяч рублей.Стоит отметить, что на момент рассмотрения дела он также был привлечен к уголовной ответственности за хищение и незаконный оборот наркотиков.Красноуральский горсуд назначил подсудимому 4 года 1 месяц исправительной колонии общего режима.