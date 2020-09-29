Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 сентября, в Свердловском областном суде состоялось последнее заседание по делу уктусского стрелка Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве двух девушек. Подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.Напомним, что 25 августа 2018 года Александров, вооруженный оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус». Там он надел на голову для ориентирования и прицеливания в темноте монокуляр ночного видения, и прошел вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона горы Уктус.Поднявшись на вершину, обвиняемый обнаружил отдыхающих ранее незнакомых ему двух девушек и стал наблюдать за ними. Затем злоумышленник приблизился к девушкам сзади и произвел не менее трех выстрелов из винтовки в область головы каждой из девушек.Обнаружив, что одна из девушек продолжает подавать признаки жизни, он произвел еще не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей. После совершения преступления он скрылся.– Помимо признательных показаний вина мужчины подтверждается совокупностью иных собранных по делу доказательств. Свердловский областной суд назначил Алексею Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.