Уктусский стрелок сорвал судебное заседание в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проходит суд над Алексеем Александровым, который в 2018 году на склоне горы Уктус застрелил двух девушек – Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Сегодняшнее судебное заседание по этому делу должно было стать последним, но что-то пошло не так.Сегодня, 29 сентября, в Свердловском облсуде подсудимому должны вынести окончательный приговор. Однако Александров сорвал заседание. Как сообщает «КП-Екатеринбург», обвиняемый стал вести себя неадекватно. Сначала он два раза сел на скамейку, затем ударился головой о стекло, а потом и вовсе упал на пол. Судья объявил перерыв.Напомним, что Александрова задержали год назад. Выяснилось, что он тщательно планировал убийство девушек, объяснив это тем, что в школе над ним издевались. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Матери убитых запрашивают пожизненное лишение свободы для Александрова.