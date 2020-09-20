Житель Екатеринбурге перевел интернет-мошенникам два миллиона рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге инженер-программист IT-компании перевел мошенникам свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.В отдел полиции №8 обратился 23-летний инженер-программист одной из IT-компаний. Он сообщил, что днем 26 сентября ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из кредитных учреждений и спросил, не оформлял ли тот какой-либо кредит. Когда потерпевший ответил отрицательно, неизвестный сообщил, что от имени молодого человека кто-то якобы пытается оформить потребительский кредит. Звонивший добавил, что дело потерпевшего якобы передано в службу безопасности банка, и сейчас тому поступит звонок от ведущего финансового менеджера.После этого гражданину с номера, начинающегося на «499», позвонил лжесотрудник банка и спросил, мог ли кто-либо скопировать его личные данные. Затем звонивший сообщил, что для безопасности денежных средств необходимо перевести все имеющиеся деньги с кредитного счета на зарплатную карту гражданина. После этого молодому человеку на телефон поступила подробная инструкция, следуя которой он через банкоматы обналичил денежные средства с карты и перевел на указанные счета.По окончании всех операций мошенник сообщил гражданину, что с ним свяжется сотрудник банка. Однако спустя некоторое время молодой человек понял, что стал жертвой телефонных аферистов и обратился в полицию.– Общая сумма ущерба, причиненного заявителю, составила 2 миллиона 294 тысячи 329 рублей. По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.