Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин с наркотиками

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В Екатеринбурге наряд патрульно-постовой службы задержал двух мужчин, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.Так, 23 сентября в ночное время около 00.15 на Изоплите наряд ППСП заметил подозрительного мужчину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 2. При личном досмотре у мужчины был изъят сверток с синтетическим наркотическим средством.Задержанного доставили в ОВД для разбирательств и установления личности. Им оказался неработающий и ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств 26-летний житель города Каменск-Уральского.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 РФ («Незаконное хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигурант помещен под стражу.Во втором случае, днем ранее 22 сентября наряд ППСП на улице Щорса, 60а обратил внимание на молодого человека, который при виде сотрудников в форме сбросил подозрительный сверток. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 5. По данным проведенной экспертизы было установлено, что в свертке находилось запрещенное наркотическое средство «мефедрон».Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательств. Им оказался безработный и не судимый местный житель 1996 года рождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.